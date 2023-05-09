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Bandırma'da kimyevi madde yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kimyevi madde yüklü tankerin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kimyevi madde yüklü tankerin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bandırma-Bursa karayolu 11. kilometresinde seyir halinde olan ve kimyevi madde yüklü 39 SZ 821 plakalı tankerin sürücüsü Ahmet Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole devrildi. Kimyevi madde sızıntısı ve mazot sızıntısı nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Bandırma itfaiye ekipleri tarafından tedbirler alınarak seyreltilme çalışmaları yapıldı. Yaralı sürücü ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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