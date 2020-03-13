Bandırma'da korona fırsatçılarına karşı denetim

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyayı etkisi altına alan korona virüsü sebebiyle hijyen ve gıda ürünlerine fahiş zam yapılmasına karşı zabıta ekiplerince denetim yapıldı.

Zabıta ekipleri market, eczane, umumi tuvaletler ve çeşitli işyerlerine denetimler yaptı. Denetimlerde dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de 2 kişinin de pozitif çıkması ile gelişen korona virüsü sebebiyle fiyatlarda artış yapan fırsatçılara göz açtırılmadı. Özellikle vatandaşların rağbet gösterdikleri dezenfektan ilaçları, maske, eldiven ve kolonya gibi ürünlerin yanı sıra, çeşitli gıda ürünlerindeki fiyatlarda artış yapan marka ve firmaların tespit edilmesi için yapılan denetimlerde firmalar uyarılarak fırsatçılık yapılmasına izin verilmeyeceği aktarıldı. Zabıta ekipleri ayrıca umumi tuvaletleri de denetleyerek hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, lavabo ve tuvaletlerde sabun ve gerekli temizlik malzemelerini bulundurulup bulundurulmadığı gibi hususlarda denetim yaptı.