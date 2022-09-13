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Bandırma'da kumar operasyonu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Atatürk Caddesi’nde bir işletmede kumar oynatıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışma neticesinde 4 şahıs hakkında adli işlem başlattı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Atatürk Caddesi'nde bir işletmede kumar oynatıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışma neticesinde 4 şahıs hakkında adli işlem başlattı.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri yaptıkları operasyonda 4 şahsın kumar oynadıklarını tespit etti. 3.500 TL civarındaki kumar parası ile çok sayıda oyun kağıdına el konulurken, kumar oynatılan işletmede yakalanan A.S (50). isimli şahsın hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır.

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