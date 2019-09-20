Bandırma'da Merve Özbey rüzgarı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bu yıl 30. Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali'nde sahne alan ünlü popçu Merve Özbey'i ağırladı. Alanı dolduran binlerce Özbey hayranı yerlerinde duramadı.

Bandırmalı hayranları ile buluşan Özbey, sempatik tavırları ve hayranlarıyla kurduğu samimi diyalog nedeniyle de büyük beğeni de topladı. Yeni albümünün çıkış parçası Kül'ün yanı sıra dillere dolanan Helal Ettim, Yaş Hikâyesi gibi şarkılarını seslendiren Özbey, izleyicilerden tam not aldı. Bandırmalı hayranlarla birlikte coşan Özbey, gecede müzik keyfini en üst zirveye taşıdı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Özbey, hareketli şarkılarla Bandırmalılar coşkulu anlar yaşattı. 10 bin kişinin katıldığı konserde hayranları cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik ettiler. Belediye Başkanı Tolga Tosun, Özbey'e çiçek takdim etti.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun “Bu yıl 30.sunu düzenlediğimiz festivalimizin asıl amacı; çevre bilincini arttırmak ve doğanın korunmasında farkındalık yaşatmak. Daha çok yeşil alan istiyoruz evet... Ama önce var olan parklarımızı, yeşil alanlarımızı da korumalıyız. Yeryüzünde su kaynakları hızla tükeniyor. Hava giderek zehirleniyor. Sağlıklı gıdaya ulaşmak çok zorlaşıyor. Böyle giderse, çocuklarımızdan da önce, büyük felaketle biz karşılaşacağız. Maden bulmak için, beton binalar dikmek için, Şahsi menfaatleri için doğamızı kirletenlere, yok edenlere dur diyoruz. Doğanın üstü altından daha değerlidir. Kuşcenneti'mizde konaklayan değerli misafirlerimizin, güzel kuşların özgür kanatlarıyla bütün dünyaya barış ve sevgi dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerinde bulundu.