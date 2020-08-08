Bandırma'da motor hırsızlığı

Balıkesir'in Bandırma İlçesi Ömerli mahallesindeki bir işyerinden çalınan 8 adet elektrik motoru hurdacılara satılacağı esnada yakalandı.

Bandırma'nın Ömerli kırsal mahallesinde H.B. isimli şahsa ait işyerinden kimliği belirsiz şüpheli şahıs şahıslar tarafından çalınan 8 adet elektrik motorunun Bandırma Hurdacılar sitesinde satılacağı duyumunu alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT ile yapılan istihbari çalışmalar ve takip neticesinde Hurdacılar sitesinde S.T. ve B.K. isimli şüpheli şahıslar çaldıkları 8 adet elektrik motoru ile birlikte yakalandı.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli şahıslar S.T. ve B.K. hakkında yasal işlemlere başlanıldığı, ele geçirilen malzemelerin ise sahibine teslim edildiği öğrenildi.