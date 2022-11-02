İhlas Haber Ajansı

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Bandırma'da motosiklet sürücülerine denetim yapıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polis ekipleri, motosiklet sürücülerine evrak, kask ve trafiğe uygunluk denetimi gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri, motosiklet sürücülerine evrak, kask ve trafiğe uygunluk denetimi gerçekleştirdi.


Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet sürücülerine denetimlerde bulundu. Son zamanlarda bölgede artan motosiklet kazalarını önlem amacıyla Bandırma'nın çeşitli bölgelerinde motosiklet sürücülerine evrak, kask ve trafiğe uygunluk denetimi gerçekleştirildi. Bandırma Haydar Çavuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik kask ve sürücü belgesi uygulaması yaptılar. Uygulamada kask kullanmayan motosiklet sürücülerine 196 lira cezai işlem uygulandı, öte yandan bir sürücüye ise sürücü belgesi olmadığı için ruhsat sahibine 3 bin 674 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca trafik kurallarını ihlal eden motosikletler trafikten men edilerek, çekici yardımı ile otoparka çekildi.

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