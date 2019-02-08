Bandırma'da okuyucu sayısı arttı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Halk Kütüphanesi 2018 yılında 56 bin 991 okuyucu sayısına ulaştı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Halk Kütüphanesi 2018 yılında 56 bin 991 okuyucu sayısına ulaştı.
Halk Kütüphanesinde konularına ve yaş gruplarına göre kitap sayısı 28 bin 576 olarak kaydedildi. 2 bin 700 adet de yeni ve güncel eserler eklenerek geniş okuyucu kitlesine hitap ediliyor. Kütüphanenin 129 adet ise süreli yayın aboneliği bulunuyor. 2018 yılının ilk 6 aylık dönemde 32 bin 694 kişi ve ikinci 6 aylık dönemde 24 bin 297 olmak üzere, toplam 56 bin 991 kişi kütüphanedeki eserlerden yararlandı. Kayıtlı üye sayısı 6 bin 724 kişiye ulaştı. Evinde, iş yerinde, okulda çeşitli alanlarda ödünç verilen materyal sayısı ise 8 bin 574 kişiye ulaştı. Dönem içinde yararlanılan süreli yayın sayısı 3 bin 370, 2018 yılı içerisinde de internetten yararlanan kullanıcı sayısı 6 bin 26 kişi olarak açıklandı.