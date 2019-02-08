Bandırma'da okuyucu sayısı arttı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Halk Kütüphanesi 2018 yılında 56 bin 991 okuyucu sayısına ulaştı.

Halk Kütüphanesinde konularına ve yaş gruplarına göre kitap sayısı 28 bin 576 olarak kaydedildi. 2 bin 700 adet de yeni ve güncel eserler eklenerek geniş okuyucu kitlesine hitap ediliyor. Kütüphanenin 129 adet ise süreli yayın aboneliği bulunuyor. 2018 yılının ilk 6 aylık dönemde 32 bin 694 kişi ve ikinci 6 aylık dönemde 24 bin 297 olmak üzere, toplam 56 bin 991 kişi kütüphanedeki eserlerden yararlandı. Kayıtlı üye sayısı 6 bin 724 kişiye ulaştı. Evinde, iş yerinde, okulda çeşitli alanlarda ödünç verilen materyal sayısı ise 8 bin 574 kişiye ulaştı. Dönem içinde yararlanılan süreli yayın sayısı 3 bin 370, 2018 yılı içerisinde de internetten yararlanan kullanıcı sayısı 6 bin 26 kişi olarak açıklandı.