Bandırma'da olumsuz hava şartları balık fiyatlarını etkiledi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde av yasağının kalkmasıyla birlikte balık tezgahlarında bolluk yaşanmıştı. Olumsuz hava şartları balıkçıları vurdu. Balık fiyatları yükseldi.

Balıkçılar havaların düzelmesiyle balığın fiyatının yeniden düşmeye başlayacağını belirtti. Bir haftadır devam eden kuvvetli yağışlar ve hava değişimleri nedeniyle küçük tekneler ve balıkçılar denize açılamadı. Balığın fiyatının düşmesi için havaların düzelmesi gerektiğini ifade eden balıkçı Emin Gürer, "İki üç günden beri deniz çok kötü dalgalı, bütün Marmara, Ege ve Karadeniz dalgalı hava şu an düzeliyor gibi. İnşallah bugünden itibaren havalar açacak ve balık bollaşarak tezgahlarda fiyatlar vatandaşların istediği gibi olacak". dedi.