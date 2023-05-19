Bandırma'da önce fener alayı sonra konser

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser düzenledi.

Bandırma Ordu Caddesi'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan fener alayı kortejine binlerce vatandaş katıldı. Kortejde 100 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açıldı. Fener alayından sonra Cumhuriyet Meydanı'nda muhteşem bir konser düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda "İkiye On Kala" konserine yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Çoğunluk olarak gençlerin katıldığı konserde meydanı adeta inleten İkiye On Kala, sevilen eserlerini ardı ardına seslendirdi.

Gençlere hitap eden Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma'yı çok sevdiğini ve Kurtuluş Savaşı'nda önemli yere sahip olan Bandırma'dan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını minnetle andıklarını söyledi.