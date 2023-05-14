Bandırma'da oy kullanımı başladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde oy kullanma işlemleri başladı. Saat 08.00 itibariyle vatandaşlar oylarını kullanacakları binalara geldi.

Türkiye genelinde yapılacak olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ve Milletvekili genel seçimleri için Bandırma'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı. Bandırma Marmara İlkokul binasına oy kullanmak için gelen vatandaşlar kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek oy pusulalarını teslim aldı. Kabinlerde oylarını kullanan seçmenler zarfa koydukları oy pusulalarını sandığa attı. Vatandaşlar imza attıktan sonra kimliklerini teslim alarak sandık bölgesinden ayrıldı. Bandırmalı vatandaşlar oy verme işleminin başladığı saatte okulların önünde yoğunluk oluşturarak oylarını kullanmaya başladı. Oy verme işlemi sırasında zaman zaman okulun koridorlarında kuyruklar oluştu.