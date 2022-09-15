Bandırma'da palamut balığına vatandaşlardan yoğun ilgi

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Büyükşehir Belediye Bandırma Balık Hali'nde palamut balığı büyük ilgi görüyor.

Bandırma Balık Hali'ndeki balık tezgahlarında palamut bolluğu vatandaşlardan oldukça ilgi görüyor. Balıkçı Haşim Özyıldırım, "Bu sene bol miktarda palamut balığı sezonu yaşamaktayız ve gerçekten fiyatlar uygun. Boy boy fiyatlarımız mevcut 20 TL'ye var 25 TL'ye var tane olarak ve 700-800 gram arası palamut balığı 40 TL'ye satılmaktadır. 1 kilo ve üzeri palamut balığı 50 TL'ye tane olarak veriyoruz. Bunun yanında hamsi balığı ve istavrit balıkları geliyor, sardalyamız da mevcut o da bol miktarda geliyor onun da fiyatı uygun şu anda. Bandırma insanı palamut balığını çok seviyor yoğun bir talep var şu anda günlük tane olarak iki bin ila üç bin arası palamut satışlarımız mevcut" dedi.