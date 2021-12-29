İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bandırma'da sağanak yağış

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.


Bandırma'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kanalizasyon mazgalları taştı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur yüzünden trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular sebebiyle sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçenin ana caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Meteoroloji yetkililerince yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.