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Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde akşam etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle dönerken kanalizasyon mazgallarından su taşkını oldu.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde akşam etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle dönerken kanalizasyon mazgallarından su taşkını oldu.



Bandırma'da akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşım 20dakika etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kanalizasyon mazgallarından su taşkınları oldu. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Yağmur sebebiyle limanda çalışmalar durdu. İlçenin ana Caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Meteoroloji yetkililerince yağışların bu gece ve yarında aralıklarla süreceği belirtildi.

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