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Bandırma'da sahte içki operasyonu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde evinde sahte içki üretip satan R.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde evinde sahte içki üretip satan R.D. jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, kırsal Yeni Ziraatli mahallesinde ikamet eden R.D. isimli şahsın sahte içki üretimi yaparak elde ettiği sahte içkilerin satışını yaptığını belirleyen jandarma ekipleri R.D. isimli şahsın ev ve iş yerinde yapılan arama sonucunda; bin 187 litre sahte şarap ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Adli makamların talimatıyla olayla ilgili olarak R.D. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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