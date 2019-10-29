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Bandırma'da sahte içki ve kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’in merkez ve Bandırma ilçelerinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok miktarda sahte içki ile kaçak tütün ele geçirildi.

Balıkesir'in merkez ve Bandırma ilçelerinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok miktarda sahte içki ile kaçak tütün ele geçirildi.


Balıkesir merkez ve Bandırma ilçesinde polis ekipleri sahte içki ve kaçak tütün operasyonu yaptı. Polis tarafından gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yapılan operasyonlarda 22 litre sahte viski, 13 bin 880 adet içi dolu makaron, 17 bin 600 adet içi boş makaron, 50 kilo 800 gram kıyılmış açık tütün, bir adet sanayi tipi elektrik panosuyla desteklenmiş sigara sarım makinası, bir adet 200 litrelik hava kompresör makinesi ele geçirildi.

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