Bandırma'da servis araçlarına trafik denetimi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık tarihi itibariyle yolcu taşımacılığı yapan ve kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle Bandırma Cumhuriyet caddesinde denetim yaptı.

Servis araçlarının lastiklerinin kış lastiği olup olmadığı ve diş derinliklerin kurallara uyup uymadığı polis ekiplerince incelendi. Motosiklet sürücülerinin de kullanımı ve evrak kontrolleri yapılarak kuralları ihlâl eden servis araç sürücüleri ve motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı. Yapılan denetim sonucunda trafiğe uygun olmayan araçlara da para cezası kesildi. Bandırma Trafik Denetleme Amirliğince Trafik ekipleri bu tür denetimlerin devam edeceğini belirtti.