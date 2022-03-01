Bandırma'da servis otobüsü yoldan çıktı: 1 ölü

Çarpmanın şiddetiyle sürücü otobüsten fırlayarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa-Bandırma karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cengiz Söylen kontrolündeki 10 S 10283 plakalı servis otobüsü işçileri almaya giderken Doğruca yakınlarından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü Söylen, yola fırladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bir başka kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptığı kontrollerde Söylen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Söylen'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, servis otobüsünün işçileri almaya giderken kaza yaptığı öğrenildi.