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Bandırma'da şiddetli fırtınanın yaraları sarılıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iki gün boyunca etkisini sürdüren fırtına ve yoğun yağış ağaçlara ve panolara zarar verdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki gün boyunca etkisini sürdüren fırtına ve yoğun yağış ağaçlara ve panolara zarar verdi.


Bandırma'da iki gün süren fırtına ve sağanak yağış etkisini kaybetmeye başlarken, geride bir çok yıkılmış ağaç, direk ve panolar bıraktı. Belediye ekiplerinin ilçe genelinde devrilen ağaçları, reklam panolarını ve çeşitli materyalleri toplayarak temizleme çalışmalarını gerçekleştirmesinin yanısıra elektrik ve telefon hatlarında meydana gelen aksaklıklar da ekiplerce onarılmaya başlandı.

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