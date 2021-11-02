İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bandırma'da sikke operasyonu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri bir ikamete düzenledikleri operasyonda çok miktarda sikke ele geçirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri bir ikamete düzenledikleri operasyonda çok miktarda sikke ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde tarihî eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin adresine baskın yaptı. Yapılan aramalarda 210 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulduğu ve şüpheli hakkında adlî tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.