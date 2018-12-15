Bandırma'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Bandırma Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralanarak Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen kişiler arasında çıkan çatışmada A.A.B. ve R.G. silahla vurularak hayatlarını kaybetti. Olayda ağır yaralanan N.B. ise Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olay sonrasında gözaltılar olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.