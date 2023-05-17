İhlas Haber Ajansı

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Bandırma'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, iki taraf arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, iki taraf arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bandırma Dere Mahallesi General Halit Caddesi'nde iki taraf arasında başlayan tartışmada kimliği tespit edilemeyen bir kişi, iki el ateş ettiği Ziya M.'yi (61) sol ayak bileğinden yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ziya M., ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için emniyet ekipleri çalışma başlattı.

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