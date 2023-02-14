İhlas Haber Ajansı

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Bandırma'da sis etkili oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bu sabah sis etkili oldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bu sabah sis etkili oldu.


Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü. Limanda da, yük boşaltma çalışmalarında aksaklıklar yaşanıyor. Bazı araçlar sis nedeniyle farlarını yakarak ilerlerken, şehrin bazı noktalarında trafik yoğunlaştı. Yetkililer özellikle sabah saatlerinde trafikte araç sürücülerinin muhtemel kazalara neden olmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, sisli havanın Bandırma ve çevresinde sabah saatlerinde yoğun sislenme olacağı belirtildi. Öğle saatlerine kadar sisin kalkması bekleniyor.


Dün hava sıcaklıklarının 15 dereceleri gördü bugün ise en yüksek sıcaklık 7 derecelerinde seyredecek.

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