Bandırma'da stratejik plan çalıştayı yapıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Ticaret Borsa ev sahipliğinde stratejik plan çalıştayı gerçekleşti.

Bandırma Ticaret Borsası ev sahipliğinde Marmara Bölgesi Oda ve Borsalarının katılımıyla akreditasyon sistemi ve stratejik planlama çalıştayı düzenlendi 2 gün boyunca devam edecek olan çalıştayda Marmara bölgesinde faaliyet gösteren 68 oda ve borsanın genel sekreterleri ile akreditasyon sorumluları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden akreditasyon kurul üyeleri de katıldı. 2 gün sürecek olan çalıştayda akreditasyon sistemi ve stratejik planlama süreçleri ele alındı.

Bandırma Ticaret Borsa Meslis Başkanı İsmail Tunçbilek "Oda ve borsalarımızın hizmet kalitelerini arttırmak amacıyla, vizyon katmak, kurum tanınırlığını yükseltmek için yaptığımız çalışmalardan biridir. Bu akreditasyon süreçleri oda ve borsaları daha dinamik yapıya kavuşturuyor, rekabetçiliğe hava vererek kurumlararası motivasyonu üst seviyelere çıkarmaktadır. Planlı çalışmak çok önemlidir. Yakın zamanda da pandemi süreci geçirdik ve bununla birlikte Ukrayna Rusya Savaşında gıdanın önemini bir kez daha anladık. Gıda kuyruklarını yaşandığında rafların boşaldığını gördük. Tarım planlaması hayvancılıkta küçük aile İşletmeleri önem verilmesi kanaatindeyim. Büyük işletmelere yapılan teşvikler sorunu çözmeye yeterli değil. Yerinde durmayan çiftçiler köyünü terk ederek burada büyük sorunları beraberinde getiriyor. Avrupa'da olduğu gibi küçük aile şirketlerine destek vererek yerlerinde kalmaları önünü açmak gerekiyor" dedi.