Bandırma'da tarihî Haydarçavuş Camii bakıma alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 98 yıllık tarihî Haydar Çavuş Camii tadilata alınırken, geçici olarak ibadete kapatıldı.

Bandırma'nın en eski camilerinden olan 98 yıllık Haydar Çavuş Camiinde tadilat çalışmaları başladı. Caminin zemininden minarenin en uç noktasına kadar devam eden çalışmalarda, tarihî dokularının bozulmamasına dikkat edildiği belirtildi. Tadilat çalışmasını yürüten müteahhit firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, tadilat çalışmalarının üç ay içinde tamamlanarak caminin ibadete açılacağı belirtildi.