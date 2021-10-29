Bandırma'da TMO binasında baca yangını

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisine ait binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma TMO binası içerisinde 1 dikey 3 yatay mahsul aktarma ve toz bacalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu binada maddi hasar meydana geldi.