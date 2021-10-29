Bandırma'da TMO binasında baca yangını

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisine ait binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisine ait binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Bandırma TMO binası içerisinde 1 dikey 3 yatay mahsul aktarma ve toz bacalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu binada maddi hasar meydana geldi.