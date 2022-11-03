Bandırma'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi, Karacabey yolunda takla atan araç sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma-Karacabey yolu üzerinde iddialara göre 34 FPV 711 plakalı araç seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç takla atarak yoldan çıktı. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil Sağlık Ekipleri olay yerinde yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ağır yaralı sürücüyü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Polis ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.