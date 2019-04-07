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Bandırma'da trafik kazası : 1 ölü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.


Bandırma Otogar Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralı olarak kurtuldu. Sabah 06.30 sularında Bandırma- Bursa karayolu otogar kavşağında yolun kaygan olması sebebiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden Tarık C. (18) idaresindeki 10 AJV 95 plakalı otomobil orta refüje ve refüjdeki elektrik direğine çarptı. Araçta bulunan iki kişi kazanın etkisi ile otomobil içerisinde sıkıştı. Kaza yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Itfaiye Grup Amirliği ekipleri araçta sıkışan Meltem C. 'yi yaralı halde araçtan çıkarıp Sağlık Ekiplerine teslim ederken aracın sürücüsü Tarık C.'nin ise hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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