İhlas Haber Ajansı

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Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kadir Erol (55) idaresindeki 10 AAC 761 plakalı otomobil, Erdek istikametinden gelirken Bandırma girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan Ayşe Geçiçi (59) omzundan yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

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