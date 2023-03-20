Bandırma'da trafik kazası: 2 kişi yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobil yoldan çıkarak şarampole uçarak takla attı, kazada sürücü yaralanmazken araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şirin Tiril idaresindeki 10 TK 444 plakalı otomobil, Erdek-Bandırma kara yolunun BAGFAŞ mevkiine geldiği esnada yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Bekir Tiril ile Ahmet İslam hafif yaralandı. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar, 112 Acil Sağlık Ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi oluğu öğrenildi.