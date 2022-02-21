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Bandırma'da trafik kazası iki kişi yaralandı

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Bursa karayolu üzerinde bulunan Banvit kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Bursa karayolu üzerinde bulunan Banvit kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bandırma Bursa Karayolu Banvit kavşağında İsmail S.'nin kullandığı 10 SP 547 plakalı otomobilin karıştığı kaza da Saime S. ve İsmail S. yaralandı. İsmail S. sıkıştığı araçtan itfaiye müdahalesiyle çıkarılarak , sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

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