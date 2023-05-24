İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesi İsmet İnönü caddesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi İsmet İnönü caddesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Haydarçavuş Mahallesi İsmet İnönü Caddesinde S.O.'nun kullandığı 10 AJU 568 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya H.A (67) ya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından yaralı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili tahkikat devam ediliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.