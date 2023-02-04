Bandırma'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kavşakta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi ile 810 Sokak kavşağında Cihan Ö. hakimiyetindeki 10 T 2023 plakalı ticari taksi ile Barış T. hakimiyetindeki 10 AAS 169 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü 5 metre sürüklendi. Çevredekilerin 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile yaralı sürücü Barış T., Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosikleti ile çiğ börek sattığı öğrenilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinden sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.