Bandırma'da trafik master plan toplantısı yapıldı

Balıkesir'in her geçen gün nüfusu hızla artan ilçesi Bandırma'da kentin en büyük sorunlarından biri olan trafik sorununa neşter vurmak amacıyla Trafik Master Plan Toplantısı gerçekleştirildi.

Bandırma Belediyesi nüfusun hızlı artışı ile her geçen gün artan trafik sorununa çözüm amacıyla bir çalışma başlattı . Bandırma Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Tolga Tosun , Emniyet Müdürü Soner Duran , İlçe Trafik Amiri Komiser Yardımcısı Murat Bulut, Şoförler Odası Başkanı Osman Çapar, Proje Danışmanı Şehir Plancısı Mehmet Aslantürk ve meclis üyeleri katıldı.Belediye başkanı Tolga Tosun seçim çalışmalarında Bandırmalıların en çok şikayet ettiği konu olan trafiği Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile görüşerek diyalog halinde aşacaklarını belirtti.

Tosun “Her iki yerel yönetim UKOME ile koordine olarak sorunları çözebilir. Bugün itibarıyla bu çalışmaları Emniyet , Şoförler Odası ve Belediye olarak ele alarak çözüm çalışmalarına başlıyoruz” dedi .Daha sonra konuşan Şehir Plancısı ve Meclis Üyesi Yalçın Cömert ; UKOME , Emniyet, Şoförler Odası ile yapılacak çalışmalarla imar planları doğrultusunda sahil bandı , kavşaklar ve ana arterlerde yapılacak sayımlar sonucu akış yönü ve nazım imar planları doğrultusunda çalışmalar yapmayı planlıyoruz” dedi.

Balık Hali, Liman, İDO gibi trafiğe doğrudan etki eden unsurların masaya yatırılacağını ifade eden Cömert, “Yeri değiştirilmesi gerekenler plan değişikliği ile yapılacaktır” dedi.

Proje Danışmanı ve Şehir Plancısı Mehmet Aslantürk bir çok büyük şehir dahil yaptıkları çalışmalarda duraklar , hareket merkezleri, kavşaklar konusunda sirkülasyon sayımları , yön sayımları çalışmaları yaptıklarını bu sayımlardan çıkacak sonuçlar doğrultusunda hareket edileceğini ifade etti. Toplantı ana caddeler , tek yönlü yollar , duraklar ve kavşakların durumları konusunda görüş alış verişi ile devam etti.