Bandırma'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde TÜBİTAK 4006 bilim fuarı açıldı.

Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarını destekleme projesi 20 -21 mayıs 2022 tarihlerinde Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi'nin yeni binasında gerçekleştirildi. Proje kapsamında 14 öğretmen danışmanlığında 25 farklı kategoriden proje sunumu yapılmıştır. Projeye 82 öğrenci katılım sağladı.

Bandırma Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerin hazırlamış olduğu bilimsel çalışmaların sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim fuarına 6. Ana Jet üssü Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, öğrencilerden yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Fuarda, Araştırma projeleri kapsamında, ceviz kabuğunun sulu ekstratınınantibakteriyel özelliklerinin incelenmesi, biyomimetik buluşlar, hacı bektaşi veli kimdir, farklı bitkilerden demleme yöntemiyle elde edilen biyoplastik türlerinin toprakta bozunma sürelerine etkisi, farklı gübre türlerinin yaprak güzeli (coleusblumei) çiçeği üzerindeki etkileri, solucanlardan sağlıklı yiyeceklere, beyin kanser hücrelerine zeytinyağı ve zeytinyağı ile beraber D ve K vitaminlerinin etkisi, farklı bitki ve besin kabuklarının bitki gelişmesi üzerine etkisinin araştırılması, plastik içeren toprak ile biyoplastik içeren toprakta yetişen bitkilerin büyümelerinin karşılaştırılması; Tasarım projeleri kapsamında; ülkemizde ve dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, etkileşimli makro periyodik tablo, microbit ile labirent oyunu, tjbot ile yapay zeka uygulamalar, learning with video game, çizgilerle covid-19, insan ve sosyal medya, dünya diliyle bütün insanlığa seslenmek, servo saat, parmaklarımın ucundaki notalar, su akarken testiyi doldurmalı, hacıyatmaz diş fırçası ve diş fırçası aparatı, ev girişi dezenfektan sistemi projelerinin sunumları gerçekleştirildi.