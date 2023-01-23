İhlas Haber Ajansı

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Bandırma'da tütün kaçakçılığı ve uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde tütün kaçakçılığı ile uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 2 şüphelinin aracına operasyon düzenlendi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tütün kaçakçılığı ile uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 2 şüphelinin aracına operasyon düzenlendi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün kaçakçılığı ile uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde kaçak sigara ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada; 1.070 paket kaçak sigara, 15 adet sentetik uyuşturucu hap ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı.

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