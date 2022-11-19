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Bandırma'da uyuşturucu ile mücadele operasyonu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 6 şüphelinin ikametlerine yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6 şüphelinin ikametlerine yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada; 1.285 gram kubar esrar, 113 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 6 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen 12.000 TL ele geçirilmiştir. Olaya karışan 6 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan 6 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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