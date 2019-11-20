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Bandırma'da uyuşturucu operasyonu : 4 gözaltı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


Bandırma'da jandarma tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Bandırma'nın Edincik Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli 4 şahsın ev, araç ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 2 bin 333 gram kubar esrar, 37 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 38 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli ile ilgili adli ve idari işlemlerin devam ettiği, suçta kullanılan 1 adet kamyonetin muhafaza altına alınarak yediemin otoparkına teslim edildiği öğrenildi.

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