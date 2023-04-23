İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bandırma'da uyuşturucu operasyonu 6 kişi gözaltına alındı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bandırma’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheliye ait ikamet adresinde yapılan aramada; 5.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bandırma'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheliye ait ikamet adresinde yapılan aramada; 5.565 gram metamfetamin, 1 kilogram gram skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo, 70 adet kilitli poşet, 3 adet cep telefonu ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Olay karışan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.