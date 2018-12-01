Bandırma'da uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Yasadışı Ekim" olaylarına yönelik yapılan istihbarî çalışmalar sonucunda Bandırma'nın Bereketli Mahallesi'nde bir kişi gözaltına alındı.

Bandırma'nın Bereketli Mahallesinde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 470 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli M.O.'nun "Yağma, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet ve Yaralama" suçlarından suç kaydı olduğu tespit edilirken, şahıs adli makamların talimatıyla gözaltına alınarak hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı madde İmal ve Ticareti" suçundan yasal işlem başlatıldı. Ayrıca arama sırasında ele geçirilen "Ruhsatsız Av Tüfeği" ile ilgili olarak M.O.'ya 572 TL idari yaptırım uygulandığı öğrenildi.