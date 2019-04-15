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Bandırma'da uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polis ekipleri 276 gram skunk ele geçirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri 276 gram skunk ele geçirdi.


Bandırma Kom Grup Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği görevlilerince müşterek yapılan çalışmalarda, T.G.Ö. adlı şüpheli şahsın Bandırma'ya İstanbul ilinden uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiler elde edildi. Şüpheli şahıs Bandırma girişinde yakalanırken, yapılan aramada araç içerisinde gizlenmiş 276 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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