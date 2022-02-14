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Bandırma'da uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında bir şahsın evinde ve arabasında 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında bir şahsın evinde ve arabasında 500 gram kubar esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında , Bandırma' da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin üzeri ve aracında yapılan aramada; 500 gram uyuşturucu madde (kubar esrar) ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylarla ilgili (1) şüpheli yakalanmıştır. İl Jandarma Komutanlığınca Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edeceği belirtildi.

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