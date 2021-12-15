İhlas Haber Ajansı

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Bandırma'da yağmurla gelen kaza; 1 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, yağmur sebebiyle meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yağmur sebebiyle meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Bandırma - Bursa yolu üzerinde, otogar karşısında, 26 BN 580 Plakalı araç, yağış sebebiyle etkisiyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak takla attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü Eynulla Kerimov'u sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı araç sürücüsü ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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