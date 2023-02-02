Bandırma'da yazlık evlere dadanan 1 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yazlık evlere hırsızlık için girdiği tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, evden hırsızlık olaylarına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde yazlık evlere hırsızlık için girdiği tespit edilen 1 şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramada; 1 adet televizyon, 4 adet akü, 1 adet el matkabı ve 2 adet güneş enerji paneli ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.