İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bandırma'daki trafik kazasında yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.


Bandırma'da öğleden sonra Bursa Karayolu Banvit kavşağında meydana gelen trafik kazasında İsmail S. ve Saime S. yaralandı. Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen iki yaralı da hayatlarını kaybetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.