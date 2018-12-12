Bandırma'dan Şanlıurfa'ya kitap bağışı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üniversite öğrencileri düzenledikleri kampanya ile Şanlıurfa'nın Karatepe Köy Okulu'na topladıkları kitapları gönderecek.

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Türk Tarih Topluluğu öğrencileri tarafından düzenlenen "Bir Kitap Bir İnsan" Kampanyası ile Şanlıurfa'nın Karatepe Köyü'nde bulunan Karatepe Ortaokulu'nun kitap eksikliği giderilecek. Kampanya çerçevesinde toplanacak kitaplar köy okuluna gönderilecek. On Yedi Eylül Üniversitesi'ni ziyaret eden Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar da kampanyaya katılarak kitap bağışında bulunacağını belirtti.