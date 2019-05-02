Bandırmalı atletler 19 Mayıs için koştu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bu yıl 100 ncü senesi kutlanacak olan Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde atletizm yarışmaları düzenlendi.

2019 yılı "Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı" etkinlikleri kapsamında Bandırma Liseler Arası Atletizm Yarışları 13 okuldan 72 öğrencinin katılımıyla Bandırma 17 Eylül Stadında düzenlendi.

Yarışmalar sonucunda takım ve ferdi tasnif ile dereceye giren sporcular ödüllerini 17 Mayıs Cuma günü Barış Manço Kültür Merkezinde düzenlenecek "Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Ödül Töreni" programında alacaklar. Takım derecelerinde kızlar da ve erkeklerde ŞMG Lisesi birinci olurken, ferdi derecelerde EnerjiSA Fen Lisesi'nden Cenker Savaş, kızlarda ise Bandırma Anadolu Lisesi'nden Yasemin Togay birinciliği göğüsledi.