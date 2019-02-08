Bandırmalı çıraklar Avrupa yolcusu

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Mesleki Eğitim Merkezi'nde 12 öğrenci dijital saç ve makyaj stajı için Avrupa'ya gidiyor.

Bandırma Mesleki Eğitim Merkezi'nde güzellik ve saç bakım alanı öğretmeni Gül Ünal, yüksek lisans tezinden yola çıkarak ilk defa Avrupa birliği, ERASMUS projesi kapsamında “Çağa Ayak Uydur; Dijital Saç ve Makyaj Tasarımıyla Kendini Bul” adlı projeyi yazarak hibe desteğini almaya hak kazandı. Bu yıl 12 öğrenci ve 2 refakatçi öğretmen Avusturya ve İsveç ülkelerinde 14 günlük staj görecekler. Bu staj programı sayesinde öğrenciler Avrupa Birliği ülkelerindeki mesleki uygulamalarını yerinde uygulayarak becerisini geliştirecek, iş hayatında kullanacağı deneyimlerine referans eklemiş olacak.

Bandırma Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Delen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu projenin temel önceliği iş piyasalarının beklentilerine uygun şekilde istihdamı arttırmaktır. Projemiz kapsamında 12 öğrencimize Avusturya ve İsveç'te 14 günlük staj imkanı doğmuştur. Sektörde bu programları kullanacak kalifiye eleman sayısının yetersizdir. Projeye katılacak sektörde çalışan kalfa ve usta adaylarımız, öğrenmiş oldukları bilgileri çalıştıkları işletmelerle paylaşacaklarından, sektörde hedeflenen bu programların kullanılması ile ilgili yaygınlaşma sağlanacaktır” dedi.