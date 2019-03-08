Bandırmalı çıraklar Avrupa yolcusu

Balıkesir'in Bandırma Mesleki Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan Erasmus kapsamında çıraklar Avrupa'da eğitim programına katılacaklar.

Konu hakkında açıklamalar yapan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Delen, “Çağa ayak uydur, dijital Saç ve Makyaj tasarımıyla kendini bul isimli projemiz Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programı çerçevesinde hibe almaya hak kazandı. Projemiz kapsamında 12 öğrencimiz ve 2 personelimiz Avusturya'nın başkenti Viyana'ya, 12 öğrencimiz ve 2 personelimiz de İsveç'in başkenti Stockholm'e gidiyor. 17 Mart tarihinde başlayacak olan eğitim stajı 14 gün sürecek ve 25 Bin Avro bütçeyle gerçekleşecek. Sektörde bu programları kullanacak kalifiye eleman sayısı oldukça azdır. Projeye katılacak sektörde çalışan kalfa ve usta adaylarımız, Avrupa hareketliliğinde öğrenmiş oldukları bilgileri çalıştıkları işletmelerle paylaşacaklar. Sektörde hedeflenen bu programların kullanılması ile ilgili yaygınlaşma sağlanacak. Ayrıca mesleki teknik eğitim almış çırak ve kalfa öğrencilerin ve yeni mezunların eğitimine katkı da bulunarak, gençlerin iş gücü piyasalarıyla etkileşimini sağlamak istiyoruz“ dedi.