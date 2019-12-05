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Bandırmalı çocuklar robotik kodlama eğitimi alacak

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde "Erken Yaşta Kodlama Eğitimi BeeBot Uygulamalarının Eğitim Öğretim Sürecine Entegrasyonu Projesi" kapsamında çeşitli okullarda kullanılacak cihazlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "Erken Yaşta Kodlama Eğitimi BeeBot Uygulamalarının Eğitim Öğretim Sürecine Entegrasyonu Projesi" kapsamında çeşitli okullarda kullanılacak cihazlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bandırma Kaymakamlığı, Bandırma Belediyesi ve Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliği ile gerçekleştirilen “Erken Yaşta Kodlama Eğitimi BeeBot Uygulamalarının Eğitim Öğretim Sürecine Entegrasyonu Projesi” kapsamında kullanılacak olan teknolojik cihazlar Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'a teslim etti.


Teslim sırasında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan: “Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'a, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve okullarımıza yapmış olduğu robotik kodlama ile ilgili materyallerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu bizim için çok önemli ve anlamlı bir destek sağ olsunlar. İnşallah bu ekipmanlarla öğrencilerimizi geleceğin Türkiye'si için hazırlamaya çalışacağız. Hem özel eğitimde hem de temel eğitime robotik kodlama faaliyetlerimiz için bu materyallerimizi kullanacağız. Kendilerine çok teşekkür ederiz sağ olsunlar” dedi.

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