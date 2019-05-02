Bandırmalı işadamlarından Makedonya'da

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı ve meclis üyelerinin de içerisinde bulunduğu 23 kişilik grup, Makedonya'da birçok kamu kuruluşunu ziyaret ederek yatırımlar hakkında bilgi aldı. Invest Macedonia, Invest Skopje, Makedonya Türkiye Ticaret Odası, Makedonya Ticaret Odası, Makedonya Serbest Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Bandırmalı işadamları ikili temaslarda bulundu.

Makedonya Türkiye Ticaret Odası ve Bandırma Ticaret Odası Arasında İşbirliği Protokolü imzalanırken ülkeler arasında ekonomik, teknolojik ve insani ilişkileri güçlendirme, hizmet kalite anlayışını paylaşma ve üyelerin iş kapasitelerini arttırma amacıyla Bandırma Ticaret Odası tarafından daha önce İtalya ve Azerbaycan'da bulunan odalarla yapılan işbirliği ve kardeş oda projelerinin üçüncü odası Makedonya Türkiye Ticaret Odası oldu.

İşbirliği Protokolü Makedonya Türkiye Ticaret Odası As Başkanı Alp Er Tunga Ersoy ve Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılkışlı tarafından imza altına alındı. İşbirliği protokolünün imzalandığı toplantıda, Makedonya'da yatırımlar ile ilgili teşvikler ve vergi muafiyetleri konusu görüşüldü.

23 kişilik heyetle Kuzey Makedonya'ya giden Türk işadamları, MATTO Asbaşkanı Alper Tunga Ersoy, MATTO Başkan Yardımcısı Buket Gereçci, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Bünyamin Kutlu ve Ekonomi Müşaviri Gürkan Gezer'den yatırım imkanları hakkında bilgi aldı.

MATTO Asbaşkanı Alper Tunga Ersoy, kurum olarak Türk yatırımcılara her türlü desteği sağlamak maksadıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, ülkedeki yatırım imkanlarının oldukça teşvik edici olduğunu ve önümüzdeki dönemde üye şirketlerin konuyla ilgili bilgilendirileceğini belirtti. Bandırma Ticaret Odası üyesi 23 firmanın katıldığı iş gezisi organizasyonunun bir diğer ayağında katılımcı firmaların kendi NACE kodlarına göre eşleştikleri firmalarla ikili iş görüşmeleri yapıldı.

İş gezisi organizasyonunun diğer bir gününde Makedonya Serbest Bölgesi'ne ve Makedonya Yatırım Ajansı'na ziyaret yapıldı. Katılımcı firmalarla birlikte Serbest Bölge Yöneticisi Asip Useini ve Yatırım Ajansı Uzmanı Ivan Iliev'den yatırım fırsatları ve sağlanan destekler hakkında bilgi alındı. Programın devamında ise Makedonya Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan'a gerçekleştirilen ziyarette, Makedonya devletinin yabancı yatırımcıya bakış açısı ve sağladığı kolaylıklar hakkında bilgi alınırken toplantı sonunda Bakan Hasan'a 10.5 numaralı Bandırmaspor forması hediye edildi.